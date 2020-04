La proposta per finire la Liga 2019-2020: tutti alle Canarie…

Tanti i dubbi sul proseguimento della stagione calcistica 2019-2020. In Serie A si pensa a giocare da fine maggio in poi. In Premier League e in Spagna potrebbe arrivare la sospensione definitiva. Tanta incertezza ma anche una nuova proposta. Secondo quanto si legge dai media spagnoli, tra cui Marca, ecco che da Tenerife gli albergatori avrebbero proposto di concludere l’annata de La Liga alla Canarie.

Secondo quanto si apprende, la lontananza dalla Spagna, tra le nazioni più colpite dalla pandemia di coronavirus, potrebbe aiutare le Canarie a contenere il diffondersi del contagio da Covid-19 e per questo la meta sarebbe perfetta per ospitare la conclusione della stagione calsistica del massimo campionato. Il presidente di Ashotel, Jorge Marichal, avrebbe inviato una lettera ai presidenti della Federazione e della Lega, Luis Rubiales e Javier Tebas, per chiedere la possibilità di terminare i campionati nell’arcipelago. Una proposta che sarebbe senza precedenti e che garantirebbe anche una certa sicurezza nei casi peggiori. Infatti le Isole Canarie hanno una rete ospedaliera privata, con oltre 2.000 posti letto e in grado di supervisionare e rispondere a tutte le esigenze sanitari, garantendo così la salute dei giocatori. Come andrà a finire? Si attende una risposta per capire se e soprattutto dove si concluderà la Liga…