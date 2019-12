La Real Sociedad ferma il Barcellona, ma l’esultanza tra Oyarzabal e Nacho Monreal… finisce male

Succede di tutto all’Estadio Municipal de Anoeta dove la Real Sociedad riesce nell’impresa di fermare il Barcellona in campionato. 2-2 il punteggio finale. Griezmann e Suarez a segno per i blaugrana, Oyarzabal e Isak per i padroni di casa. Ma è proprio il primo, protagonista di un episodio piuttosto curioso al momento della rete che ha sigillato il risultato.

Infatti, dopo la realizzazione della rete del 2-2 di Isak, Oyarzabal entusiasta per il gol si è diretto verso i compagni, in particolare Nacho Monreal. I due giocatori hanno saltato l’uno incontro all’altro, petto contro petto anche se l’esito è stato devastante. Dall’impatto tra i due, ecco il risultato: testa contro testa, con Nacho Monreal soccorso e medicato addirittura con dei punti di sutura. Meglio è andata per Oyarzabal, autore del vantaggio, che è tornato a casa con una contusione.

