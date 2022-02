La resa di Simeone: “La realtà dell’Atletico è lottare per entrare in Champions”

Il tecnico Colchoneros dopo il 4-3 sul Cadice

Il successo in extremis fa contento il mister Colchoneros ma allo stesso tempo rende bene l'idea delle problematiche in questa stagione della sua squadra capace di prendere ben tre reti in 12 minuti di gioco nel primo tempo. Come riporta Marca, il tecnico ha parlato apertamente del finale di campionato e delle ambizioni del club: "Dobbiamo essere a testa alta per come è andata la partita e per come stanno andando le cose. I ragazzi stanno dando tutto. Il nostro percorso è chiaro: alzarsi, cadere, rialzarsi. La squadra non vuole uscire dalla lotta che vale l'accesso in Champions. La nostra realtà è questa: lottare fino alla fine per entrare in Champions League. Questo è tutto e dobbiamo accettarlo", le parole di Simeone.