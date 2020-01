La stoccata di Zidane al Barcellona: “Non se il Bernabeu accetterebbe mille passaggi senza mai tirare in porta…”

Complice lo scivolone del Barcellona in casa del Valencia, il Real Madrid ha conquistato la leadership solitaria in Liga. E proprio ai rivali blaugrana, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa del Re contro il Real Zaragoza, il tecnico dei blancos Zinedine Zidane ha rivolto una stoccata.

STILE – “Non so se il Bernabeu accetterebbe mille passaggi senza alcuna occasione da gol, ognuno ha il suo gioco. Ho giocato qui e so cosa vuole il pubblico: vuole vedere la squadra dare tutto in campo ed è sempre stato così. Quando il tifoso vede che sudi la maglia è la cosa più importante: non si può sempre vincere”.

