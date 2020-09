LaLiga risponde al padre e ai legali di Messi: il comunicato

Botta e risposta nel giro di pochi minuti quello tra Leo Messi e LaLiga. Lo scontro con il Barcellona ora riguarda anche l’associazione che il 30 agosto aveva dichiarato che la clausola da 700 milioni era da ritenersi valida.

CASO MESSI, ECCO IL COMUNICATO DELLA LIGA

Dopo pochi minuti dalla lettera firmata da Jorge Messi in cui dichiarava la non validità della clausola, ecco che LaLiga ha risposto telegraficamente ribadendo quanto affermato il 30 agosto e cioè che i 700 milioni esistono e qualcuno dovrà sborsarli per vedere Messi via da Barcellona. Questo il testo della federazione: “Risposta all’entourage di Leo Messi: la suddetta risposta evidenzia e conferma l’interpretazione fuori contesto e lontana dalla scrittura letterale del contratto che fanno i Messi, quindi LaLiga ribadisce la validità del comunicato pubblicato lo scorso 30 agosto“.