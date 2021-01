Laporta: “Il Psg manca di rispetto al Barcellona. Per tenere Messi serve una grande proposta”

L’ex presidente del Barcellona e nuovo candidato alla presidenza dei catalani è tornato a parlare della questione Messi dopo che il Psg ha sbandierato il proprio interesse nei confronti della Pulce: “Il club deve essere in grado di fare una buona proposta a Messi per fare in modo che Leo la accetti. Questo dipende dalla società, anche se capirei qualsiasi risposta da parte del giocatore. Sarà sempre più difficile fare una proposta convincente. Altri stanno già negoziando e il Barellona continua senza un presidente. È irrispettoso per il Barellona che un club come il Psg dichiari pubblicamente che proverà a ingaggiare Leo Messi”.