L’Atletico Madrid fa sul serio per Cavani: dirigenti spagnoli a Parigi per convincere il Psg

Che “El Matador” Cavani fosse l’obiettivo numero 1 dell’Atletico Madrid è chiaro. Ora il club madrileño fa sul serio per l’attaccante del Psg, in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. I dirigenti del club spagnolo sono volati a Parigi, spiega El Mundo Deportivo, per cercare chiudere la trattativa, facendo forza sul fatto che i francesi perderebbero l’attaccante a 0 in estate.

A COLLOQUIO CON AL-KHELAIFI – L’amministratore rojiblanco Gíl Marin si sederà con il presidente del club francese Nasser Al-Khelaifi, insieme a Leonardo, cercando di intavolare la trattativa. Anche Arsenal e Manchester United stanno tentando di convincere il club francese, ma l’Atletico sembra essere in vantaggio e Cavani potrebbe presto essere il nuovo rinforzo cercato da Simeone.