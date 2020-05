L’Atletico Madrid guarda in casa Juventus per sostituire Lemar

Cominciano ad infittirsi le voci di mercato. La sessione estiva sarà ridimensionata, ma questo non impedirà alle squadre di lavorare per accaparrarsi l’affare migliore. Ogni società ha degli obiettivi ben definiti e quello dell’Atletico Madrid, per ora, è quello di rimpiazzare il partente Lemar. Il francese vuole cambiare aria e la dirigenza è pronto ad accontentarlo, a patto che arrivi il sostituto ideale.

Douglas Costa nel mirino

Secondo quanto riporta TuttoSport il Cholo Simeone avrebbe individuato il giocatore che farebbe al caso suo: Douglas Costa. L’ala brasiliana ha voglia di tornare in campo, ma questa potrebbe anche essere la sua ultima stagione in bianconero. Sarri non lo considera indispensabile e l’ex Bayern potrebbe quindi raggiungere Madrid, sponda Atletico. Prima però i Colchoneros devono sbarazzarsi di Thomas Lemar. Per quanto riguarda Costa, occhio anche a Manchester United e PSG. L’allenatore Tuchel infatti sarebbe interessato al brasiliano.