L’Atletico Madrid ricambia l’affetto dei tifosi: in 500 a Valencia con il biglietto pagato… dai giocatori

L’Atletico Madrid ha da sempre un legame particolare con la propria tifoseria. Sarà lo spirito combattivo della squadra che è stato trasmesso a tutto l’ambiente, oppure la mentalità del tifoso Colchoneros già di per sé forte come una roccia. Ecco perché, anche in un momento complicato e avaro di successi come quello che sta attraversando la società in questa stagione, la squadra e i propri fan non sono mai stati disuniti.

Un legame indissolubile che viene confermato anche dal gesto degli stessi giocatori allenati da Simeone. Dopo le ultime settimane non proprio entusiasmanti, come riporta AS, il club ha deciso di ripagare i fan per l’affetto ricevuto. Per la trasferta di Valencia, infatti, saranno proprio i giocatori a pagare con i propri soldi i biglietti per i tifosi. I circa 500 tifosi madridisti che seguiranno la squadra il prossimo 14 febbraio assisteranno, quindi, alla sfida del Mestalla con il biglietto pagato da Morata e compagni.