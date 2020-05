Leganes, Aguirre rivela: “La Liga ripartirà il 20 giugno”

I campionati di calcio in Spagna, Italia, Germania e Inghilterra potrebbero ripartire. Se per la Bundesliga c’è una data ufficiale, per gli altri tornei ancora no.

Qualche ipotesi, però, è già stata fatta e su La Liga, i rumors vorrebbero un giorno già stabilito. A rivelarlo è stato il tecnico messicano del Leganes che lo ha anticipato in un’intervista rilasciata a Marca. Secondo Javier Aguirre, infatti, nei piani della Federcalcio iberica ci sarebbe l’ok per la seconda metà di giugno.

LA DATA – Aguirre ha detto: “Ripresa della Liga? C’è già una data per la ripartenza del campionato: riprenderemo il 20 giugno e termineremo ufficialmente cinque settimane dopo, il 26 luglio. Le rimanenti 11 giornate si giocheranno il sabato e la domenica, il mercoledì e il giovedì”. Il tecnico del Leganes sarebbe stato informato direttamente dai dirigenti competenti: “Sono stato appena informato ufficialmente. Sono molto contento perché abbiamo già il calendario degli allenamenti”.