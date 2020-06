Lenglet e il ritorno in campo: “Rischiamo tanto fisicamente. Sulla Liga…”

Il calcio è pronto a ripartire. La Bundesliga ha dato l’esempio, adesso toccherà in ordine alla Liga, alla Premier League e alla Serie A. Il campionato spagnolo sarà dunque il primo a tornare in campo e sul tema ha parlato uno dei diretti interessati, il difensore del Barcellona, ​​Clément Lenglet. Il centrale francese, ai microfoni de El Partidazo de Movistar, ha messo in guardia i colleghi sul rischio infortunio mostrandosi preoccupato per le tante partite ravvicinate che si andranno a disputare.

SI RISCHIA – “Come sta la squadra? Stiamo bene. Abbiamo trascorso molte settimane senza allenarci normalmente, ma abbiamo lavorato a casa ed è stato bello per noi lavorare fisicamente”, ha detto Lenglet. “Lo stop al campionato può aver dato un po’ di calma ma tornare adesso sarà molto diverso. Abbiamo avuto del tempo per riprenderci e riposare, sì, ma due mesi senza giocare saranno problematici. Giocatori come Messi e Griezmann ci daranno una grossa mano a livello tecnico”. E sul rischio infortuni: “Sappiamo che rischieremo molto, giocheremo così tante partite. Senza contare i tempi di stop e il caldo che ci sarà. Per il nostro corpo sarà dura. Dobbiamo prepararci per questo e cercare di evitare infortuni”. “La lotta per la Liga? Inizia un nuovo campionato. Abbiamo due punti di vantaggio ma ci sono 11 partite da fare. Si riparte da zero e dobbiamo vincere tutte le gare, forse ancor più di prima”.