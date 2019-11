Levante, problemi tra i pali: portieri out a causa…delle elezioni

Curiosa problematica sorta in casa Levante in vista della gara di Liga di questo weekend contro l’Atletico Bilbao. Infatti, la seconda squadra di Valencia è a corto di portieri. Tra infortunio ed impegni extra calcistici, il club potrebbe ritrovarsi a schierare tra i pali un numero uno di fortuna.

PROBLEMA – Come riporta il Sun, Oier Olazabal, numero 1 di riserva, è alle prese con un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano dai campi ancora per diverso tempo, mentre Aitor Fernandez, soluitamente titolare, è stato sorteggiato come scrutinatore aggiuntivo e rischia di dover passare la domenica tra le schede elettorali. La speranza del Levante è che tutti i colleghi scrutinatori di Fernandez siano presenti e che lui possa così presenziare alla partita. In caso estremo, esiste ancora una possibilità.

Se il portiere del Levante dovesse restare al seggio elettorale potrebbe riuscire a presenziare alla partita perché il suo paese natale, Mondragon, sede in cui sarebbe impegnato come scrutinatore, dista solamente un’ora di macchina da Bilbao, luogo dove si giocherà la partita. In fretta e furia, potrebbe riuscire ad essere partecipe ad entrambi gli impegni, quello calcistico e quello civico.