L’ex Barcellona rivela: “Neymar fu vicino al ritorno. Vinicius Jr? Un tradimento”

Il Barcellona sembra aver perso l’aura di imbattibilità coltivata a lungo negli ultimi anni. La formazione catalana sta vivendo una forte fase di rifondazione dopo gli addii negli ultimi anni di Neymar e Suarez, pilastri dell’attacco dei blaugrana.

RETROSCENA

A proposito di Neymar, il ritorno del brasiliano a Barcellona non è stato affatto un’utopia. Lo ha rivelato André Cury, ex membro della segreteria tecnica, ai microfoni di “Sport”: “Neymar fu molto vicino al ritorno nel 2019, ma avevamo già preso Griezmann ed economicamente sarebbe stato soffocante. Il PSG ci chiese 150 milioni, più il trasferimento di Rakitic e Todibo e il prestito di Dembélé. Il Barcellona offrì 130 invece di 150 e saltò tutto. Con Vinicius, invece, eravamo in vantaggio di tre anni e mezzo rispetto al Real Madrid. I suoi agenti avevano raggiunto un compromesso con il Barcellona ma ci hanno traditi. Nel momento chiave dell’operazione, ci hanno accoltellato. Quindici giorni prima di firmare per il Real Madrid, Vinícius disse che era un tifoso del Barça, che il suo idolo era Neymar e affermò che Messi era migliore di Cristiano. Tuttavia, una visita a Madrid dei suoi rappresentanti cambiò tutto. Ci assicurarono che non sarebbe successo nulla, c’era un impegno verbale. Ci stringemmo la mano, chiudemmo l’accordo definitivo ma poi sono scomparsi all’improvviso e ci hanno tradito”.