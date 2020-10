L’ex Crotone Budimir positivo al Covid-19. È il primo dell’Osasuna, era l’ultimo club rimasto immune in Spagna

Il momento d’oro di Ante Budimir sembra già essere svanito. L’ex calciator del Crotone proprio recentemente aveva debuttato con la nazionale croata, ma nelle ultime ore l’attaccante è risultato positivo al Covid-19. L’attaccante ha contratto il Coronavirus nei giorni trascorsi lontano dalla Spagna e dal suo Osasuna, più precisamente rientrando dagli impegni con la nazionale croata. Ma la notizia relativa alla positività dell’attaccante tocca in modo particolare il club di Liga, in quanto l’Osasuna era l’unico club che non aveva ancora fatto la spiacevole conoscenza del Covid-19. Nelle ultime ore il club ha effettuato tamponi a tappeto per scongiurare dei possibili nuovi contagi. Budimir vedrà dunque rinviato il proprio debutto con il club della Navarra.