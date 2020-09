L’ex dirigente del Barcellona avverte: “Ho letto il burofax, Messi non può andare lontano”

In queste ore Leo Messi sta tenendo sulle spine il mondo del calcio. La leggenda blaugrana a breve dovrebbe comunicare la sua decisione anche se nelle ultime ore prende sempre più piede l’ipotesi della permanenza al Barcellona.

MESSI VIA? PAROLA ALL’EX DIRIGENTE BLAUGRANA

A Barcellona ora il tifo è spaccato. Se da una parte c’è chi non smette di piangere per il possibile addio di Leo, dall’altra c’è chi critica il comportamento della Pulga considerato troppo irrispettoso nei confronti del club che l’ha reso grande. Mentre si continua a dibattere sulla sua possibile partenza anche Toni Freixa, ex dirigente blaugrana, ha parlato del futuro dell’argentino: “Ho avuto accesso al contratto e al burofax inviato da Messi e ho capito che la cosa non poteva durare a lungo, che non sarebbe andata avanti. Ora Messi può chiedere il transfer provvisorio, ma sa bene che un giudice potrebbe, in seguito, imporre al club acquirente di pagare la clausola o una forte penalizzazione. E nessun club correrebbe questo rischio”.