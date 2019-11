Liga, Barcellona k.o. contro il Levante. Valverde: “Dimissioni? Non ci penso”

Il Levante fa tutto in 7 minuti e infligge al Barcellona la terza sconfitta in Liga, facendo perdere la vetta della classifica, attendendo i risultati di Siviglia, Atletico Madrid (che si scontrano fra loro), Real Madrid e Granada. Il match finisce 3-1: vantaggio su rigore di Messi nel primo tempo, rimonta con i gol di Campana, Mayoral e Radoja fra il 61′ e il 68′, cosa che non è piaciuta affatto al mister blaugrana Ernesto Valverde: “Non siamo stati in grado di reagire alle loro reti, tutte ravvicinate. Il gol del 3-2 lo abbiamo poi fatto, ma è stato annullato, non abbiamo cominciato bene la ripresa. L’infortunio di Suarez? Sempre un problema dover cambiare un giocatore nel primo tempo, adesso non so dirvi come sta”.

Al tecnico è stato chiesto se ha pensato alle dimissioni in seguito al terzo k.o. in undici partite: “Direi proprio di no, penso solo ad andare avanti. È vero che fuori casa andiamo male, ma abbiamo comunque perso una partita. Adesso ripartiamo”.