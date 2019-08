Liga, crollo Barcellona: a Bilbao festeggia l’Athletic 1-0

Clamoroso al San Mames: il Barcellona campione in carica crolla contro l’Athletic Bilbao. I padroni di casa trovano il vantaggio grazie al guizzo vincente di Aduriz all’89’. L’attaccante della formazione basca inventa un gol pazzesco con un’acrobazia straordinaria che batte l’incolpevole Ter Stegen. Il Barça fatica a pungere durante la gara, complice anche l’assenza di Leo Messi. Inoltre. Luis Suarez esce anzitempo per una botta. I principali rimpianti dei blaugrana sono legati ai legni colpiti dallo stesso Suarez e da Rafinha. L’Athletic vince dopo aver comunque messo alla prova per tutta la gara la retroguardia avversaria, con Ter Stegen spesso protagonista. Ora Real e Atletico Madrid possono fare un deciso scatto in avanti.