Liga, duro comunicato del Getafe dopo la lite col Bilbao: “Rispetto per i giocatori”

"Non possiamo rimanere ancora immobili, meri osservatori, soprattutto quando questa corrente di opinione persiste nel condizionare il collettivo arbitrale e le sue decisioni. Un comportamento che osserviamo in modo incredulo e che non ha senso. I giocatori e tecnici del Getafe partecipano come professionisti di massimo livello a questo spettacolo e sono coscienti dell'eco mediatica che derivi dal militare nel migliore campionato del mondo. Però, più di questo, sono persone con sentimenti, che possiedono famiglia e amici che soffrono e partecipano con loro. E meritano un rispetto che chiediamo senza condizioni in questo comunicato".