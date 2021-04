Liga, entra il Papu Gomez e il Siviglia vince a Vigo

Entra il Papu Gomez al posto di Suso e il Siviglia batte in trasferta il Celta. L’ex atalantino sigla al minuto 76 il gol che permette al Siviglia di vincere a Vigo per 4-3 e blindare il quarto posto: 61 i punti degli andalusi, a +14 sulle inseguitrici e appena sei lunghezze di ritardo sull’Atletico Madrid capolista, anche se con Real e Barcellona in mezzo. All’Estadio de Balaidos cinque gol arrivano gia’ nel primo tempo. La squadra di Lopetegui passa in vantaggio dopo sette minuti con Kounde, una doppietta di Aspas (20′ su rigore e 23′) la ribalta, Fernando trova il pari ma il Celta va al riposo ancora in vantaggio grazie al gol di Brais. Il Siviglia, pero’, non molla e al 15′ della ripresa trova con Rakitic la rete del 3-3 prima del gol del definitivo sorpasso siglato da Gomez.