Liga, i calciatori più utilizzati nel 2020: un ex Serie A batte Messi…

Curiosa classifica stilata dal CIES in merito ai calciatori più utilizzati in Liga nel 2020 considerando solo i calciatori di movimento e, dunque, escludendo i vari portieri. C’è solo un calciatore ad aver avuto più minutaggio in campionato rispetto a Lionel Messi e si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Parliamo di Raul Albiol che si piazza al primo posto per i calciatori maggiormente utilizzati.

Il difensore del Villarreal vince davanti a La Pulce e Iago Aspas del Celta Vigo.

I calciatori più utilizzati in Liga nel 2020: la top 10

1- Raul Albiol (Villarreal) 2952 minuti

2- Lionel Messi (Barcellona) 2924 minuti

3- Iago Aspas (Celta Vigo) 2908 minuti

4- Lucas Olaza (Celta Vigo) 2873 minuti

5- Marc Cucurella (Getafe) 2828 minuti

6- Mauro Arambarri (Getafe) 2798 minuti

7- Karim Benzema (Real Madrid) 2734 minuti

8- Raphael Varane (Real Madrid) 2733 minuti

9 -Mikel Merino (Real Sociedad) 2714 minuti

10- Inigo Martinez (Athletic Club) 2700 minuti