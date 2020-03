Liga, la proposta di Tebas: 4 partite in 10 giorni e Champions di sabato

Il 16 aprile scade l’ultimatum per La Liga spagnola: o si torna a giocare o salta tutto. Ecco perché gli organismi competenti sono a lavoro per trovare una soluzione ed evitare che la stagione 2019-20 possa terminare anticipatamente. Il presidente della LFP Javier Tebas ha voluto dire la sua con una proposta particolare con date e calendario piuttosto impegnativo.

L’idea, stando a quanto riporta Transfermarkt è quella di una ripresa fra un mese per gli allenamenti, calcio d’inizio a metà maggio con quattro partite in 10 giorni e le gare di Champions League di sabato e il mercoledì dedicato alle gare dell’Europa Legue. Un calendario molto fitto ma che darebbe la possibilità di chiudere l’annata entro il 30 giugno. Si tratta, chiaramente, di un’idea ottimistica, a norma di regolamento (dato che non si può giocare ad intervalli inferiori alle 48 ore), e che darebbe darebbe ai rispettivi club la possibilità di avere 15 giorni per ritrovare confidenza con il pallone dopo l’isolamento e le varie quarantene. I dubbi restano, soprattutto per quanto riguarda le coppe nazionali, dove ciascuna federazione sarà chiamata a trovare una data disponibile.