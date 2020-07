Liga, la squadra dei peggiori della stagione: non solo Griezmann…

Il campionato spagnolo si è concluso. Il Real Madrid ha conquistato il titolo de La Liga nella stagione 2019-2020. Tanti i giocatori protagonisti in positivo, come tanti sono stati quelli in negativo che hanno deluso le attese.

Il quotidiano spagnolo Marca ha provato a schierare l’undici che ha maggiormente tradito le attese raccogliendo i nuovo arrivati in Liga che hanno decisamente fatto flop.

Liga, i peggiori undici del campionato

Un nome su tutti svetta nella flop 11 di Marca: Antoine Griezmann. Colpa del campione francese ma anche del Barcellona, troppo altalenante per tutta l’annata. 9 i gol dell’ex Atletico Madrid che sicuramente ha deluso. Ma la squadra si compone di tanti altri grandi talenti. Dal portiere del Valencia Cillessen, ad una difesa a tre dove oltre a Correia e Calero troviamo Junior Firpo del Barcellona. In mezzo al campo non destano tanto clamore Lopes, Vargas e Denis Suarez, ma sicuramente genera rumors la presenza di Joao Felix, gioiellino dell’Atletico Madrid. In attacco però ecco i tasti dolenti. Come detto Griezmann, ma poi anche Borja Iglesias del Betis e Luka Jovic del Real Madrid.

