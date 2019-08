Liga, Le Normand accende il derby basco: “Bisogna lottare fino alla morte”

Manca poco al derby dei Paesi Baschi. Venerdì Athletic Bilbao e Real Sociedad si affronteranno in una sfida sentitissima. Il difensore francese della Real, Robin Le Normand, ha deciso di accendere la miccia, aumentando le aspettative in vista dell’incontro: “Non vedo l’ora. Sono qui da quattro anni e so che i derby sono partite speciali. Devi dare tutto per i tifosi perché sono molto entusiasti di questo gioco. Tutti non vedono l’ora e proveremo a fare del nostro meglio. Giocare un derby di Primera Division significa avere più pressione. Ma se non senti un derby in Segunda, non lo senti nemmeno nella massima categoria. Dal primo derby a cui ho preso parte, lo sento molto speciale. Devi competere fino alla morte”. Dichiarazioni forti, destinate a non passare inosservate.