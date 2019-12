Liga, pareggio senza reti nel Clásico fra Barcellona e Real Madrid: non accadeva dal 2002

Nel momento migliore fino a questo momento della stagione sia per il Barcellona che per il Real Madrid, lo scontro diretto fra le due squadre termina 0-0. Nessun gol nel Clásico, tanto equilibrio e soprattutto tanto spettacolo, come accade da sempre per quanto riguarda il big match fra le due principali squadre della Liga spagnola. L’ultimo pari a reti bianche, pensate, risale al novembre del 2002! Una delle sfide fra le due più discusse di sempre, essendo stato rinviato mesi fa a causa di una manifestazione politica nella città catalana. In più, nei giorni scorsi si sono susseguiti numerosi episodi, alcuni particolari, come il fatto che ambedue le formazioni dovessero recarsi nello stesso hotel e, il giorno del match, andare insieme, “a braccetto” al Camp Nou.

LA PARTITA – Comincia spingendo più che mai il Barcellona, con le solite trame palla a terra e le invenzioni di Leo Messi, particolarmente ispirato. Il Real si salva in extremis e riparte, psicologicamente e materialmente, perché saranno gli uomini di Zidane a dominare la parte centrale della prima frazione, con anche un salvataggio sulla linea di Piqué e un gran destro di Casemiro dalla distanza parato in angolo da tre Stegen. Il Barça crea di meno, ma è più pericoloso: anche Sergio Ramos è costretto a salvare sulla linea un tentativo degli avversari, nella fattispecie di Messi, che al 41′ illumina Jordi Alba con un assist dolcissimo a scavalcare l’ultimo uomo del Madrid ma il tentativo dell’esterno finisce a lato. Occasione gigantesca. Nella ripresa succede poco o nulla, regna l’equilibrio, e nemmeno l’ingresso in campo della stella Ansu Fati cambia qualcosa a livello di emozioni. Finisce 0-0, le due big restano in cima a pari merito nella Liga.