Liga, Real Madrid e Barcellona sconfitte: la colpa è… della maglia rosa

Real Madrid prima, Barcellona poi. Un sabato sera nero per le due potenze spagnole, entrambe sconfitte in campionato per 1-0. Da una parte Benzema, dall’altra Messi usciti a testa bassa dai rispettivi incontri. Un fatto raro vedere le due big perdere nello stesso giorno e la colpa potrebbe essere… della loro maglia.

Real Madrid e Barcellona: sconfitte per colpa… della maglia rosa

Non accadeva dal 2018 di vedere Real Madrid e Barcellona sconfitte nello stesso giorno e per giunta con lo stesso risultato. Ad una settimana dal Clasico, le due potenze spagnole si ritrovano a testa bassa dopo un sabato sera da dimenticare. Ma la colpa dei k.o., a quanto pare, oltre che dei demiriti blancos e blaugrana, potrebbe avere un fattore alquanto strano: la maglia…

Sui social si è scatenata una vera e propria “ricerca” del colpevole e in tanti hanno optato per la divisa rosa delle due squadre. Curiosamente, infatti, sia il Real Madrid che il Barcellona sono scese in campo con la nuova divisa da tanti ritenuta (senza giri di parole) brutta. Dopo le sconfitte di ieri, oltre che non piacere, il quasi total pink delle due spagnole adesso porta anche sfortuna. Tra gli utenti del web c’è anche chi scherza e si chiede cosa potrebbe accadere se al Clasico entrambe indossassero di nuovo la divisa rosa…

Non resta che attendere!