Liga, schiaffo alla paura: invitato il Wuhan Zall al Bernabeu per il Clasico

Dalla difesa al contropiede. La Liga decide di combattere a modo suo la paura legata all’epidemia per il Coronavirus e sceglie la partita più importante del campionato per dare un segnale forte. Domani sera al Santiago Bernabeu si svolgerà il Clasico tra i padroni di casa del Real Madrid e il Barcellona capolista. Un match forse decisivo per l’assegnazione del titolo. Sugli spalti ad assistere a questo incontro ci sarà anche il Wuhan Zall, squadra cinese risiedente nel centro divenuto famoso per l’esplosione del Coronavirus. I giocatori stanno svolgendo la pre-stagione in Spagna, a Cadice, e non sono rientrati a casa in occasione dell’epidemia. Domani potranno usufruire del bel regalo fornito dalla Liga.