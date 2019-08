Liga: Siviglia a punteggio pieno. Levante, vittoria in rimonta

Partenza perfetta per il Siviglia. La squadra affidata a Julian Lopetegui non sbaglia la seconda sfida della Liga e si impone anche sul Granada. A decidere l’esito della gara ci pensa Joan Jordan che al 52′ manda avanti gli andalusi. Per una notte, la formazione vincitrice di tre Europa League consecutive tra il 2014 ed il 2016 è da sola al comando della classifica. Nell’altro anticipo del secondo turno festeggia il Levante: la squadra rossoblù supera in rimonta il Villarreal. Il Sottomarino giallo passa al 3′ grazie a Gerard Moreno Balaguerò, ma subisce la risalita dei padroni di casa con Roger Martì Salvador che realizza una doppietta tra il 68′ ed il 73′. Il Levante si sblocca, mentre il Villarreal resta con un solo punto in due giornate.