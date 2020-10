Liga, su FIFA21 è già tempo di Clasico: il best 11 in Spagna è affare di Real Madrid e Barcellona (o quasi)…

In Spagna è ufficialmente iniziata la settimana che porta al Clasico di Liga tra Real Madrid e Barcellona. Il noto sito specializzato di valutazioni e valore dei calciatori Transfermarkt ha giocato schierando il best 11 per skills su… FIFA 21. La super squadra vede ben 10/11 tra blancos e blaugrana con una sola eccezione in porta che resta comunque a Madrid, su sponda Atletico.

Liga, la squadra più forte è “Clasica”

Partiamo dal solo calciatore che non fa parte né del Real Madrid né del Barcellona: Oblak. Il portiere dell’Atletico Madrid conquista la porta di questa speciale classifica con una skill di 91. La difesa è equamente divisa con Jordi Alba e Piqué da una parte e Sergio Ramos e Carvajal dall’altra.

In mezzo al campo è dominio Real con Modric, Kroos e Casemiro. In avanti Benzema, Hazard e Messi formano il tridente speciale. Unica consolazione per il Barcellona, è che la Pulce ha il rating più alto dell’intera rosa con un bel 93.

A vedere il numero di calciatori pare proprio che per i blaugrana, il prossimo weekend ci sarà da sudare per vincere. O per lo meno è quello che pare dire questa speciale squadra di FIFA21…