Liga, Tebas: “Coronavirus? Il Clasico non è a rischio”

E’ ormai allarme in tutto il mondo per la propagazione del coronavirus. Nuovi casi si stanno registrando anche in Spagna, ma la disputa del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, in programma domenica sera al Santiago Bernabeu, non è a rischio. Queste le parole del presidente della Liga Javier Tebas ad AS.

PREVENZIONE – “Abbiamo creato una commissione aperta all’interno della Liga che monitora il problema ed abbiamo elaborato un piano per stabilire se si può giocare a porte aperte o meno. Stiamo valutando l’opzione delle porte chiuse, così che la partita possa regolarmente disputarsi”.