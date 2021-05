Liga, tifosi scelgono top e flop: Messi non c’è e Pjanic è flop di mercato

I tifosi scelgono i migliori e i peggiori della Liga 2020-21

Terminati i principali campionati Nazionali in Europa, in Spagna è tempo di decretare i top e flop della stagione. Interessante l'idea avuta da Marca che ha scelto di chiedere ai tifosi di decidere il miglior giocatore, l'undici ideale, la rivelazione e il miglior allenatore, ma anche il peggior acquisto dell'anno.

Per quanto riguarda il miglior giocatore in assoluto, i fan hanno scelto come MVP de LaLiga 2020/21 Karim Benzema, davanti a Lionel Messi e Marcos Llorente. La rivelazione è stata Pedri, mentre quello di Luis Suarez è stato il trasferimento più redditizio. Il peggiore, invece, è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Miralem Pjanic passato dalla Juventus al Barcellona. Tra gli altri premiati anche il mister dell'anno, ovvero Cholo Simeone. Questo, invece, l'11 ideale: Oblak; Pau Torres, Savic, Koundé; Llorente, Modric, Pedri, Carrasco; Gerard Moreno, Benzema, Suarez. Spicca l'assenza di Lionel Messi, evidentemente meno apprezzato nonostante i 22 gol segnati in Liga in questa stagione.