Liga, Vinicius e Diaz fanno volare il Real: Barcellona asfaltato 2-0

Un tiro deviato di Vinicius e una rete di Mariano Diaz in pieno recupero fanno esplodere il Santiago Bernabeu. Un uno-due che fa vivere la miglior serata possibile al Real Madrid. In un colpo solo i Blancos si prendono il sentitissimo Clasico e la vetta della classifica per un solo punto, 56 a 55. Deluso e amareggiato il Barcellona, in partita per un tempo e poi travolto dal ritmo elevatissimo delle Merengues. I catalani sembrano aver improvvisamente smarrito le certezze delle ultime stagioni. E la Liga torna in bilico, ma con il Real in leggero vantaggio.

LA GARA – Ritmi elevatissimi fin dall’inizio. Il Real verticalizza appena può, mentre il Barça tiene palla con la consueta rete di passaggi. L’avvio di gara è favorevole ai Blancos che costringono i catalani a rimanere sulla difensiva. Eppure le chance migliori capitano con il passare dei minuti ai Blaugrana. Prima Griezmann pesca Arthur con una magia, ma Courtois inventa una parata strepitosa in uscita. Poi il portierone belga si esalta sul tiro da distanza ravvicinata di Messi, inseritosi in mezzo alla difesa. Nella ripresa, il Real aumenta il ritmo e lentamente il Barcellona soffoca nel suo sterile possesso palla. Isco chiama Ter Stegen al miracolo. Risponde Courtois su Braithwaite. Al 71′ il gol che decide la partita: Vinicius sfrutta una dormita dello stesso Braithwaite, si inserisce in area e va al tiro, trovando la deviazione di Piqué che batte Ter Stegen. Il Barça sfiora il pareggio con Messi che viene pescato davanti a Courtois, ma Marcelo chiude provvidenzialmente. Vinicius spreca il 2-0, ma Mariano Diaz, appena subentrato a Benzema, fa 2-0 e chiude la pratica Clasico.