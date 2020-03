Live pazzi ed esultanze sfrenate: il Leganes si esalta su Fifa 2020

Esultanze pazze ad ogni gol, disperazione per le occasioni sciupate, trepidazione per l’esito del match. Il calcio non sembra essersi fermato in Spagna. Merito dei videogiochi e di una bella iniziativa. Si tratta di un torneo virtuale, la LaLigaSantanderChallenge, giocato interamente su Fifa 2020 e ideato dalla Liga per raccogliere fondi di fronte all’emergenza Coronavirus. Otto squadre, rappresentate da un loro tesserato, si sono sfidate per conquistare il torneo. Protagonista indiscusso della serata è stato il Leganes: la formazione madrilena, guidata da Aitor Ruibal, ha realizzato una cavalcata incredibile, conclusa con il secondo posto dietro al Real Madrid di Marco Asensio. Ma il vero show è arrivato sui social. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club si è divertito a simulare un vero e proprio live completo per ogni partita, con tanto di grafica celebrativa per i gol realizzati. E’ mancato solamente il trofeo, ma alla fine l’incasso totalizzato (circa 140.000 euro) ha fatto sorridere tutti i tifosi.