Low al Barcellona? L’idea viene da… Xavi: “Si adatterebbe perfettamente”

Nonostante il progetto di Ronald Koeman stia proseguendo con buoni risultati in campionato, il futuro dell’olandese al Barcellona non è del tutto sicuro. Infatti continuano a diffondersi voci che vorrebbero il tecnico appiedato al termine della stagione per far spazio a un nuovo allenatore, con conseguente rivoluzione. Ma chi potrebbe essere l’eventuale sostituto?

IDEA

Molti rumors indicano in Xavi il pupillo della dirigenza. Tuttavia l’ex centrocampista del Barcellona considererebbe ideale per la squadra catalana un illustre collega: Joachim Low. Ne ha parlato ai microfoni di Suddeutsche Zeitung: “Il suo gioco ha aiutato la Nazionale tedesca a sviluppare una diversa comprensione del calcio. Una situazione che mi ricorda molto quello che avevo vissuto con la Spagna e il Barcellona. Si adatterebbe perfettamente al Barça per il suo modo di leggere le partite e per la sua personalità”.