Luis Enrique tranquillizza il Barcellona: “Vincerà anche senza Messi in futuro”

Lo spagnolo ha conquistato la Champions League da allenatore con i catalani

Il tormentone è sempre lo stesso per il Barcellona : Leo Messi resterà o cambierà squadra? Attualmente l'argentino non si sbilancia sul suo futuro. Tuttavia ancora non è noto quale sarà il futuro della Pulce. Inevitabilmente la permanenza del giocatore più rappresentativo del club cambierà anche le strategie future, con una società sempre più indebitata e costretta a convivere con possibili ristrettezze economiche.

Luis Enrique è intervenuto a TV3 per esprimere la sua opinione su questa situazione spinosa: "Come tifoso del Barcellona, mi piacerebbe che Messi restasse per romanticismo. Sarebbe bellissimo vedere Leo indossare sempre la maglia del Barça. Comunque anche quando lui non sarà più con i catalani, il club vincerà di nuovo titoli e anche in un periodo recente. Il Barcellona non deve aver paura del post-Messi". Luis Enrique ha vestito la casacca dei blaugrana da giocatore e da allenatore ha guidato la squadra al secondo Triplete della sua storia nel 2015.