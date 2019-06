Maiorca, che rimonta per la promozione in Liga! Decisivo anche un ex “italiano”

È riuscita la super rimonta al Maiorca nel ritorno della finale playoff di Segunda Division: 3-0 rifilato al Deportivo di La Coruña dopo il 2-0 incassato all’andata e festa grande per la promozione in Liga, che arriva esattamente un anno più tardi rispetto all’altra promozione dalla Segunda Division B alla seconda serie spagnola. Insomma, un vero e proprio miracolo in pochissimo tempo sotto gli occhi di uno scatenato Rafa Nadal, presente sugli spalti per assistere all’impresa della squadra di Vicente Moreno, che in casa ha perso solo 2 volte in tutta la stagione e che quindi ha costruito lì la possibilità di arrivare a realizzare il sogno.

Il gol che ha dato il largo alla rimonta è stato realizzato nel primo tempo da Ante Budimir, vecchia conoscenza del nostro calcio per aver vestito le maglie di Crotone e Sampdoria. Proprio dai calabresi l’attaccante croato classe 1991 è arrivato in Spagna nel mercato di gennaio, contribuendo eccome alla promozione in Priméra Division: 6 gol in 20 presenze fra regular season e playoff. Gli altri gol della finale di ritorno sono stati di Sevilla e Prats, entrambi nella ripresa.