Malaga, signore in quarantena… dentro lo stadio del club

L’isolamento si sta rivelando uno degli strumenti più efficaci per combattere il Coronavirus. Tuttavia non tutti i posti sono gli stessi per svolgere la quarantena. C’è chi ha la possibilità di godersi esperienze davvero particolari grazie alla sua abitazione. E’ il caso di Andrés Perales, che vive con la sua famiglia in una casa posta all’interno dello stadio del Malaga “La Rosaleda”. Al club ha dedicato tutto se stesso, svolgendo varie mansioni come portiere, autista ufficiale, giardiniere, ufficiale di campo, guardia di sicurezza e massaggiatore. A El Pais, Andrés ha raccontato la sua nuova quotidianità: “Sono abituato alle partite, agli allenamenti e ora ci sentiamo soli. Andy (il figlio), il cane e io. Mi fa male vedere lo stadio vuoto. Quando fa bel tempo vado a passeggiare sul campo da gioco”. Un passatempo che non tutti possono permettersi…