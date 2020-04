Malcom punge il Barcellona: “Io infortunato? In Russia ci alleniamo…”

Doveva essere il grande colpo del mercato del Barcellona, con il famoso scippo ai danni della Roma. Invece Malcom non è mai riuscito a sfondare in blaugrana al punto da essere ceduto allo Zenit San Pietroburgo. L’attaccante brasiliano sta faticando anche nella sua esperienza in terra russa, ma almeno non ha perso il buonumore. Infatti, intervistato da SER Catalunya, ha spiegato cosa non sta funzionando: “Qui in Russia facciamo doppie sessioni. Al Barcellona ci allenavamo 40-50 minuti. Forse per questo mi sono infortunato…”. Una stoccata ironica?