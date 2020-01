Marca: “Il Barcellona esonera Valverde e sceglie Quique Sétien”. Manca solo l’ufficialità

Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona. Manca solo l’ufficialità, come anticipato da Marca. Fatale la sconfitta di rimonta in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atlético Madrid di Simeone. Nonostante le parole di difesa di Messi e Suarez il destino dell’ex tecnico dell’Athletic Bilbao è compromesso. È atteso il comunicato del club catalano, per martedì mattina è stata fissata una conferenza stampa.

SETIÉN – In pole per la sostituzione c’è Quique Setién, 65 anni, ex allenatore del Real Betis fino alla scorsa stagione. I cui agenti sono a Barcellona per cercare l’accordo. Il tutto nonostante nelle ore scorse fosse circolata la voce di Iniesta come nuovo allenatore.