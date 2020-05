Marcelo è pronto: “Tanta voglia di tornare a giocare”

Non vede l’ora di tornare a giocare in campionato. Marcelo è pronto e non trattiene il proprio entusiasmo per aver tastato nuovamente campo e palla. Intervistato da Real Madrid TV, l’esterno brasiliano dei blancos ha parlato del ritorno della Liga dopo il lockdown imposto dal Coronavirus e dell’impanzienza nel voler scendere sul prato a muovere i primi calci al pallone.

Marcelo non vede l’ora

“Non abbiamo mai trascorso così tanto tempo senza allenarci”, ha esordito Marcelo. “La voglia di giocare è aumentata tantissimo negli ultimi giorni e adesso siamo vicini alla meta. È stata dura stare fermi per così tanto tempo, ma adesso siamo tornati ad allenarci ed abbiamo già un buon ritmo. Stiamo tutti bene, gli allenamenti che stiamo facendo sono importanti per recuperare la condizione. Finalmente siamo tornati ad allenarci con il pallone, è davvero una bella sensazione“. Queste le parole del terzino brasiliano che è pronto a battagliare in campionato con il Barcellona. Ricordiamo come il Real Madrid si trovi dietro i blaugrana di sole due lunghezze. Alla ripresa sarà battaglia per il titolo di campione di Spagna.

Liga: ecco il via libera di Tebas

“Vicini alla meta”, queste le parole di Marcelo che trovano appunto conferma nella decisione dei massimi organismi competenti della Federazione spagnola. Ieri, infatti, prima il presidente della Liga Tebas e poi la Federcalcio, hanno dato ufficialmente l’ok alla ripresa: “La Liga riprende l’11 giugno, stiamo lavorando perché sia tutto pronto. Il prossimo campionato inizierà il 12 settembre”, così il numero uno del campionato iberico. Parole che hanno ricevuto conferma poche ore dopo con l’annuncio ufficiale.La Liga riprenderà con il match tra Siviglia e Real Betis, un derby davvero speciale.