Marcelo, i tifosi del Real Madrid lo fischiano e lui non trattiene le lacrime…

Non c’è pace neppure per chi come Marcelo ha vinto tutto ed è stato assoluto protagonista e trascinatore del Real Madrid delle ultime stagioni. E allora capita che, in una giornata poco positiva, il Santiago Bernabeu fischi anche un campione del calibro del brasiliano.

Succede durante la sfida contro il Siviglia, vinta dai blancos per 2-1 grazie a due reti di Casemiro. Al momento della sostituzione, Marcelo viene sommerso da una bordata di fischi. Il suo pubblico, quello che ha esultato per i successi ottenuti anche grazie ai gol e alle prestazioni del brasiliano, non gli perdona una gara storta. Lui, tifoso blancos e cuore galactico, non dice nulla, si siede in panchina e incoraggia Mendy, entrato al suo posto. Ma poi l’emozione e la delusione sono troppe, come i fischi. La reazione è incontenibile e non sfugge ai social. Marcelo scoppia in lacrime; sa di non aver giocato bene, ma sa anche che questo è il calcio. Ecco perché, subito dopo la gara, fa finta di nulla, festeggia la vittoria e scrive su Instagram come se niente fosse, sottolineando, anzi, di voler fare meglio in futuro.

Marcelo oltre i fischi. Vero cuore madrileno…