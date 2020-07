Mariano Diaz positivo al Coronavirus: “Sono a casa, ma voglio tornare presto”

Il Real Madrid può esultare per la conquista della Liga dopo due anni di dominio del Barcellona. Tuttavia i Blancos non possono distrarsi troppo: tra una settimana si tornerà in campo per la sfida di ritorno di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Ma le Merengues hanno anche un altro pensiero: le condizioni di Mariano Diaz, positivo al Coronavirus.

RINGRAZIAMENTO

Lo stesso Mariano Diaz ha utilizzato i social per raccontare le sue sensazioni. L’attaccante brasiliano ha spiegato in un video su Instagram: “Vi ringrazio tanto per i vostri messaggi di sostegno, grazie a Dio mi sento perfettamente. Ora mi trovo isolato a casa, spero di tornare presto alla normalità e tornare insieme ai miei compagni e alla squadra”.