Masip rivela: “Messi? Una bestia competitiva…”

Un passato nel Barcellona per Jordi Masip, oggi portiere del Real Valladolid. E proprio della sua esperienza in blaugrana, al Mundo Deportivo, è tornato a parlare l’estremo difensore spagnolo.

BARCELLONA – “Ho avuto la fortuna di vincere tanti titoli là, anche se non ho avuto modo di giocare molto. Sono comunque state esperienze che non potrò mai dimenticare. Messi? E’ una bestia competitiva, il meglio che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Si è sempre comportato bene con tutti, inoltre, anche se non sembra, è una persona divertente, che fa ridere i compagni nello spogliatoio. Non sarà come Piqué che parla tutto il giorno, ma sa rendersi disponibile con tutti”.