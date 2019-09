Messi ancora ko, Valverde spiega: “Quando succede qualcosa a Leo si ferma il mondo. Abbiamo preferito non rischiare…”

Il Barcellona torna alla vittoria e ritrova Lionel Messi, anche solo per un tempo. La Pulce, partita titolare dopo i problemi fisici recenti, ha abbandonato il campo all’intervallo tra lo stupore generale. Una ricaduta o, forse, un nuovo infortunio.

A tranquillizzare l’ambiente blaugrana ci ha pensato il tecnico Ernesto Valverde. Come riporta Mundo Deportivo, l’allenatore ha parlato della vittoria e del motivo per cui Messi non è rientrato nella ripresa della sfida contro il Villarreal.

PRECAUZIONE – Non si sbilancia Valverde sulle condizioni del 10 argentino ma chiarisce: “Quando succede qualcosa a Leo, tutti si fermano, sul campo e sugli spalti. È già successo prima di Siviglia un anno fa quando si era rotto un braccio. Al momento sembra solo un disagio all’adduttore e abbiamo preferito non rischiare. Non sembra nient’altro, ma aspetteremo gli accertamenti”. E sul successo ritrovato: “Abbiamo iniziato bene segnando subito due reti. Abbiamo dominato ma non siamo stati precisi dopo aver fatto gol. Era importante dopo la sconfitta contro il Granada ritrovare subito la vittoria. Ci siamo ritrovati anche nelle difficoltà”.