Messi batte l’Atletico e Simeone… applaude: sui social è l’idolo dei tifosi

Diego Simeone non passa mai inosservato. Il Cholo si è sempre fatto notare per dichiarazioni o gesti oltre le righe, nel bene e nel male, oltre che per un talento notevole sia da giocatore, sia da allenatore. Così in molti sono rimasti stupiti di fronte a quanto accaduto in Atletico Madrid-Barcellona. I colchoneros cercavano disperatamente i tre punti per rimanere agganciati al treno delle prime della classe, ma hanno dovuto arrendersi all’ennesima prodezza di Leo Messi. Una telecamera ha ripreso Simeone mentre assisteva alla prodezza. Il tecnico argentino, noto anche per l’esigenza nei confronti dei propri giocatori, ha reagito con un semplice applauso, sottolineando la bravura dell’avversario. Un gesto che lo ha reso estremamente popolare sui social. Moltissimi tifosi, infatti, hanno messo in evidenza la sua sportività. Anche i duri, a volte, sanno sciogliersi di fronte a una prodezza.