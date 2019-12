Messi bloccato nel Clasico: Kroos lo lascia… in mutande

Per la prima volta dal 2002 il Clasico tra Barcellona e Real Madrid si è concluso senza reti. Non è riuscito a lasciare il segno Leo Messi. Il sei volte Pallone d’oro si è messo al servizio della squadra, ma non ha trovato il varco giusto. Merito anche della difesa dei Blancos che hanno utilizzato tutti i sistemi possibili per frenare il fuoriclasse argentino. Un esempio? La marcatura di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco ha sofferto la velocità di Messi, anche se non si è mai arreso. E pur di non lasciarlo scappare è arrivato ad aggrapparsi ai pantaloncini dell’avversario, lasciandolo… in mutande.