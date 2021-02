Messi, che scintille contro l’Athletic: “Imbecille, cosa hai mangiato?”

Ancora una volta Leo Messi fa parlare di sé e non per una delle prodezze offerte sul terreno di gioco. Secondo quanto riportato da “El Chiringuito”, il campione del Barcellona sarebbe stato protagonista di un forte battibecco con i componenti della panchina dell’Athletic Bilbao durante l’ultima gara della Liga. Una sorta di riproposizione dei contrasti durante la Supercoppa di Spagna, quando la Pulce argentina era stata espulsa.

ATTACCO

Infatti la panchina dell’Athletic si sarebbe ribellata alla decisione dell’arbitro di fischiare un calcio di punizione a favore del Barcellona. Secondo i baschi, Messi avrebbe ricevuto un trattamento di favore da parte del fischietto. L’argentino avrebbe zittito le riserve dei biancorossi, ma c’è chi tra i panchinari gli si sarebbe rivolto in malo modo: “Chiudi la bocca, stupido”. Leo non avrebbe evitato una dura risposta: “Imbecille, cosa hai mangiato oggi?”. Una volta concluso l’alterco, la gara è ripresa e si è conclusa con la vittoria del Barcellona per 2-1.