Messi confessa: “C’è stato un momento in cui ho pensato di andare via dal Barcellona…”

Lionel Messi a tuttotondo. La Pulce ha parlato in una lunga intervista a RAC 1 riportata anche dai principali quotidiani spagnoli. L’attaccante del Barcellona, tra i tanti argomenti trattati, si è soffermato in modo particolare su un momento complicato vissuto in blaugrana e sui pensieri di addio che gli sono passati per la mente.

DIFFICILE – “Ci sono stati momenti complicati in cui ero molto stanco per una serie di motivi. Tra 2013 e 2014 soprattutto, dopo il problema con il fisco. È stato difficile per la mia famiglia, perchè la gente non aveva idea della questione e diceva la sua. Criticavano e parlavano. E una parte della stampa ha fatto in modo che fosse così. In quel periodo ho pensato di andarmene, non tanto di lasciare il Barcellona ma proprio andare via dalla Spagna. Mi sentivo maltrattato. Allo stesso tempo, però, non ho mai ricevuto offerte”, ha detto Messi.