Messi ‘di rigore’ ma è solo al secondo posto degli specialisti della Liga: Cristiano Ronaldo è ancora avanti

Vola il Barcellona e lo fa ancora grazie a Lionel Messi. L’attaccante argentino ha messo a segno il gol del sigillo nel 2-0 contro il Leganes. Seconda partita dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus e secondo successo di fila per i blaugrana trascinati appunto da La Pulce e dal gol di Ansu Fati.

Ma la rete di Messi, sempre una costante quando gioca il Barcellona, fa parlare perché consente al numero 10 di salire al secondo posto di una speciale classifica: quella dei gol su rigore segnati in Liga. Come sottolinea Opta Jose su Twitter, infatti, Messi ha raggiunto a quota 56 gol dal dischetto Hugo Sanchez portandosi a -5 dal primo posto. Una prima posizione che… riaccende la sfida dell’ultimo decennio con Cristiano Ronaldo. Infatti, con 61 gol fatti su rigore, è il portoghese il miglior calciatore ad aver segnato più reti dagli undici metri. Sempre Messi contro CR7 insomma, anche quando i due giocano in campionati diversi…

