Messi esagera, 34esima tripletta. Il tecnico del Celta Vigo non si dà pace: “Incontenibile…”

Gol e record per Lionel Messi e complimenti, se ce ne fosse bisogno, da parte dei rivali. La Pulce del Barcellona ha vissuto una serata di grazia contro il Celta Vigo e con tre gol si è regalata l’ennesima statistica da scrivere sui libri.

34esima tripletta personale che non lascia scampo ai rivali. Parlando a Marca, il mister del Celta Vigo Oscar Garcia non ha potuto fare altro che ammettere la forza dell’argentino: “Sapevamo che sarebbe stato difficile mantenere il ritmo del primo tempo. Abbiamo fatto bene, ma nella ripresa la squadra è calata a livello fisico. Hanno segnato tre gol da calcio piazzato, sono comunque molto orgoglioso del lavoro dei miei giocatori”. E su La Pulce: “Messi? In un’azione decide la partita, è incontenibile”.