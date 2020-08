Messi lontano da Barcellona, anche da Manchester ci pensano

Quale sarà il destino di Leo Messi? Sono in tanti a chiederselo dopo una stagione in cui in casa Barça è andato tutto storto. Dopo la cocente eliminazione in Champions e la Liga gettata al vento il fuoriclasse argentino sta seriamente pensando di cambiare aria.

MESSI, NON C’È SOLO L’INTER

L’Inter sembra essere la squadra favorita per dare il benvenuto a Messi qualora lasciasse Barcellona, ma anche le big d’Europa monitorano la situazione. Tra queste, oltre al PSG, ci sono anche Manchester City e Manchester United. I due club infatti sono interessati eccome al giocatore e i citizens hanno dalla loro la fortuna di avere Guardiola come allenatore. Tutti gli scenari sono possibili, anche se le cifre legate all’affare rimangono parecchio alte.